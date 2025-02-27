Шестилетние дети в Казахстане смогут ходить в детсад до конца лета

Ранее родители жаловались, что ребёнку исполнялось 6 лет, и он больше не мог ходить в детский сад, но в школу его ещё не зачисляли.

Теперь дети, прошедшие предшкольную подготовку, смогут оставаться в детском саду до 31 июля. Это решение приняли депутаты в рамках поправок в законы о культуре и образовании. Ранее родители жаловались, что ребёнку исполнялось 6 лет, и он больше не мог ходить в детский сад, но в школу его ещё не зачисляли.

Поправки также дают Министерству просвещения право разрабатывать адаптационные программы для учеников начальной школы. Это поможет детям, плохо владеющим казахским языком, подготовиться к учёбе. Также законопроектом устанавливается запрет на передачу в частную собственность земельных участков, зарезервированных для строительства дошкольных организаций.