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Социум

Шестилетние дети в Казахстане смогут ходить в детсад до конца лета

Ранее родители жаловались, что ребёнку исполнялось 6 лет, и он больше не мог ходить в детский сад, но в школу его ещё не зачисляли.
Жулдызхан Хасангалиева
Шестилетние дети в Казахстане смогут ходить в детсад до конца лета

Теперь дети, прошедшие предшкольную подготовку, смогут оставаться в детском саду до 31 июля. Это решение приняли депутаты в рамках поправок в законы о культуре и образовании. Ранее родители жаловались, что ребёнку исполнялось 6 лет, и он больше не мог ходить в детский сад, но в школу его ещё не зачисляли.

Поправки также дают Министерству просвещения право разрабатывать адаптационные программы для учеников начальной школы. Это поможет детям, плохо владеющим казахским языком, подготовиться к учёбе. Также законопроектом устанавливается запрет на передачу в частную собственность земельных участков, зарезервированных для строительства дошкольных организаций.

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детский сад начальная школа

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