Сканировать сетчатку глаза будут казахстанцам в аэропортах перед полетами

Согласно нововведениям, пассажиры смогут проходить контроль безопасности на основе биометрических данных, таких как отпечатки пальцев или сетчатка глаза, вместо традиционного предъявления удостоверения личности.

В Казахстане в 2025 году планируется внедрение системы биометрической идентификации в сфере гражданской авиации. Об этом сообщил вице-министр транспорта Максат Калиакпаров на Digital Transport Day.

Согласно нововведениям, пассажиры смогут проходить контроль безопасности на основе биометрических данных, таких как отпечатки пальцев или сетчатка глаза, вместо традиционного предъявления удостоверения личности.

Как пояснил Максат Калиакпаров, в Казахстане уже закуплено необходимое оборудование для внедрения биометрических технологий. В настоящее время ведется его настройка и тестирование. В ближайшем будущем система будет интегрирована с единой программой Egov министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

По новым правилам, пассажиры смогут пройти контроль безопасности с использованием биометрических данных, таких как отпечатки пальцев или сканирование сетчатки глаза. Эта информация будет сравниваться с данными в единой базе и использоваться для подтверждения личности на каждом этапе — от входа в аэропорт до досмотра в зоне безопасности.

Одним из наиболее важных аспектов внедрения биометрической системы является безопасность и защита персональных данных граждан. Вице-министр отметил, что доступ к этим данным будет строго ограничен. Ни один человек не получит доступа к личной информации пассажиров, а вся биометрическая информация будет обрабатываться исключительно в целях ускорения и улучшения процесса идентификации.

Отметим, биометрические технологии активно внедряются в гражданской авиации в различных странах мира. К примеру, В США система биометрии активно используется в аэропортах через программу Biometric Exit, которую разрабатывает таможенно-иммиграционная служба.

ОАЭ стали одним из пионеров в области биометрических технологий для авиации. В международном аэропорту Дубая внедрена система Smart Gates, которая позволяет пассажирам использовать свои отпечатки пальцев или сканирование лица для прохождения паспортного контроля.

Европейский Союз также активно развивает биометрическую идентификацию в аэропортах. Программа EU Entry/Exit System использует биометрические данные для контроля въезда и выезда из стран Шенгенской зоны.