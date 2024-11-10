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«Скорость – не друг, а враг!» - МВД РК обратилось к водителям

Важно также соблюдать дистанцию и проверять техническое состояние автомобиля. В МВД советуют обратить внимание на тормоза, щётки стеклоочистителей и уровень омывающей жидкости, так как снег и лед могут ухудшить видимость. Не забудьте про зимние шины!
Жулдызхан Хасангалиева
«Скорость – не друг, а враг!» - МВД РК обратилось к водителям

В МВД РК напомнили водителям об осторожности на дорогах из-за холодов и возможного обледенения. 

— Скорость – не друг, а враг! Снижайте скорость, учитывая неблагоприятные погодные условия. Быстрая езда может стать причиной потери контроля над автомобилем, — подчеркнули в ведомстве.

Также водителей призвали быть осторожными при торможении на скользких участках – это нужно делать плавно. Перед поездками за пределы города рекомендуется заранее продумать маршрут и узнать прогноз погоды.

Важно также соблюдать дистанцию и проверять техническое состояние автомобиля. В МВД советуют обратить внимание на тормоза, щётки стеклоочистителей и уровень омывающей жидкости, так как снег и лед могут ухудшить видимость. Не забудьте про зимние шины!

В ведомстве напомнили быть особенно внимательными к пешеходам.

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