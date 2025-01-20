Сладкие напитки вызывают 300 тысяч смертей в год — исследование

Сладкие напитки ежегодно становятся причиной более 300 тысяч смертей во всем мире. В их числе около 80 тысяч случаев смерти от диабета второго типа и 258 тысяч от сердечно-сосудистых заболеваний.

Согласно международному исследованию под руководством американских учёных из Университета Тафтса, сладкие напитки ежегодно становятся причиной более 300 тысяч смертей во всем мире, пишет Bild.

В их числе около 80 тысяч случаев смерти от диабета второго типа и 258 тысяч - от сердечно-сосудистых заболеваний.

— Исследование, основанное на данных о рационе питания 2,9 миллионов человек из 118 стран, показало, что лимонады, энергетики и фруктовые напитки провоцируют ежегодно 1,2 миллиона новых случаев сердечных заболеваний и 2,2 миллиона случаев диабета второго типа. Как отмечают учёные, чрезмерное употребление этих напитков также приводит к повышению уровня сахара в крови, инсулинорезистентности и проблемам с весом, — пишет издание.

Особенно острая ситуация наблюдается в развивающихся странах, где сладкие напитки активно рекламируются. В Колумбии почти половина новых случаев диабета связана с их потреблением, в Мексике – треть, в Южной Африке 28 процентов диабетов и 15 процентов сердечно-сосудистых заболеваний также вызваны избыточным потреблением этих продуктов.

По мнению учёных, необходимо ограничивать маркетинг и доступность этих напитков, особенно в странах с низким уровнем дохода и недостаточно качественной системой здравоохранения.