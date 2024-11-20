Сыну уральского судьи и его другу приговор оставили без изменений

24 апреля в специализированном межрайонном суде по уголовным делам вынесли приговор в отношении 20-летнего Ерназа Сатпаева и 18-летнего Ержана Кадырбаева. Суд признал их виновными в похищении человека и хулиганстве и назначил Сатпаеву 12 лет лишения свободы. Кадырбаев получил 7 лет и 6 месяцев колонии. Последний, кстати, является сыном уральского судьи. Смягчающим его вину обстоятельством явилось то, что в момент преступления он был несовершеннолетним.

24 апреля в специализированном межрайонном суде по уголовным делам вынесли приговор в отношении 20-летнего Ерназа Сатпаева и 18-летнего Ержана Кадырбаева. Суд признал их виновными в похищении человека и хулиганстве и назначил: Сатпаеву 12 лет лишения свободы. Кадырбаев получил 7 лет и 6 месяцев колонии. Последний, кстати, является сыном уральского судьи. Смягчающим его вину обстоятельством явилось то, что в момент преступления он был несовершеннолетним.

Напомним, речь идет о преступлении, которое произошло 13 марта прошлого года. Тогда, по информации суда, подсудимые вывезли двоих парней в район Самал-3. Ерназ Сатпаев начал избивать их прямо в салоне авто, а Кадырбаев сидел за рулем и не предпринял никаких попыток остановить друга. Позже полицейские нашли труп Наримана Рагуфа, а второй юноша, Дархан Маемиров, был признан потерпевшим. Экспертиза показала, что Рагуф скончался от переохлаждения, однако родные не верят в это.

Не согласившись с обвинительным приговором суда, осужденные подали апелляционную жалобу. Судебное следствие вновь возобновилось, но уже в областном суде и длилось четыре месяца.

Сегодня, 20 ноября апелляционная коллегия областного суда поставила точку в этом деле. Так, жалобу осужденных, их представителей и адвокатов суд оставил без удовлетворения. Другими словами, Сатпаев и Кадырбаев будут отбывать наказание в стенах исправительных учреждений.

– Рассмотрев дело, суд пришел к выводу, что Сатпаев и Кадырбаев совершили уголовные правонарушения. Их вина доказана. Приговор суда первой инстанции был справедливым и не подлежит изменениям. В случае несогласия с данным решением вы можете обратиться в Верховный суд, - сказал председатель коллегии Азаб Избасаров.

Постановление вступает в силу со дня его оглашения.

Отметим, что на оглашении присутствовал только Ерназ Сатпаев. Второй осужденный Ержан Кадырбаев присутствовать на оглашении не пожелал. Постановление суда вызвало шквал эмоций у их родственников. Они раздавали проклятия всем подряд, даже кидались кулаками на журналистов. К слову, на месте дежурили полицейские.

– Вот увидите: мы все равно выиграем в Верховном суде, - кричали они.

Мама погибшего Наримана Назгуль Махмудова ничего говорить не стала. Она молча покинула зал судебного заседания.