Собровца подозревают в смерти фельдшера в ЗКО: дело передано в суд

Речь идет о преступлении, которое произошло 17 ноября 2024 года в Таскалинском районе. Тогда от рук злоумышленников погиб 30-летний фельдшер Диар Туысов. По словам отца погибшего Берика Иржанова, его сын получил несколько ударов в голову. Они оказались смертельными. Позже он скончался в больнице, а в день похорон у него родилась дочь.

Среди подозреваемых оказался сотрудник СОБРа. В департаменте полиции ЗКО и в МВД упорно твердили, что на момент преступления он в органах уже не работал, а был уволен ранее. Однако точную дату увольнения и номер приказа предоставить отказались. Берик Иржанов уверен, что подозреваемый был действующим сотрудников силовых ведомств.

Изначально уголовное дело расследовали по статье 99 УК РК «Убийств». Но позже стало известно, что дело переквалифицировали на статью 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Родных погибшего возмутил такой исход событий.

И вот 17 марта уголовное дело передали в суд. Оно будет рассматриваться в Таскалинском районном суде под председательством судьи Алии Тебериковой. На скамье подсудимых три человека: Алихан Бигазиев - сотрудник СОБРа, Еламан Дускалиев и Мирлан Нурсултанов. Последние значатся безработными. Дускалиеву помимо статьи 106 УК РК вменяют статью 293 УК РК «Хулиганство». Нурсултанова обвиняют только в хулиганстве и он находится под домашним арестом.

Отец погибшего Берик Иржанов говорит, что не согласен не только с квалификацией дела, но и сроками рассмотрения.