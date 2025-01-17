Солдат-срочник погиб во время полевых занятий в Казахстане

Трагедия произошла 14 января в Сарыозекском гарнизоне области Жетису. По данным командования сухопутных войск Казахстана, во время полевых учебных занятий по боевой подготовке рядовой 19-летний военнослужащий срочной службы нарушил правила обращения с оружием и получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.

Трагедия произошла 14 января в Сарыозекском гарнизоне области Жетысу. По данным командования сухопутных войск Казахстана, во время полевых учебных занятий 19-летний военнослужащий срочной службы нарушил правила обращения с оружием и получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.

– По данному факту возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства выясняются. Проводятся следственные мероприятия. На месте происшествия работает специальная комиссия во главе с главнокомандующим сухопутными войсками, – говорится в сообщении.

Отмечается, что по службе данный солдат характеризовался положительно, жалоб и заявлений командованию части не высказывал. Служебные обязанности выполнял в полном объеме.

– Мы понимаем горе родителей и разделяем невосполнимую утрату. Для каждого командира гибель военнослужащего также является трагедией. Командование сухопутных войск выражает глубокое соболезнование родным и близким военнослужащего, им будет оказана вся необходимая помощь, – подчеркнули в командовании.

К сожалению, это не первая трагедия в рядах вооруженных сил. Так, 16 сентября во время несения службы в суточном наряде военнослужащий по контракту одной из войсковых частей Арысского гарнизона получил ранение в голову из травматического оружия. Пулевое ранение получил и солдат-срочник в Актау. Он скончался по дороге в больницу. 13 октября 2024 года в городе Шахтинск в квартире нашли тело военнослужащего по контракту. По предварительной информации, он совершил суицид на почве семейно-бытового конфликта. 28 сентября в своей квартире в Актау повесился другой военнослужащий по контракту.

Другой 19-летний рядовой дважды выстрелил себе в голову из автомата АК-47. Инцидент произошел вечером 7 ноября около пяти часов. Погибший солдат проходил службу в пограничных войсках КНБ в пункте Зайсан и был родом из Туркестанской области. На месте происшествия предсмертную записку не обнаружили. 23 ноября солдат-срочник покончил с собой в одной из воинских частей в Актобе во время несения караульной службы. Юноша застрелился.