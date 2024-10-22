«Спать невозможно, с тазиками бегаем»: ремонт крыши в многоэтажке Уральска стал бедствием

У Натальи Богатыревой из-за потопа ночью замкнула проводка, а затем обвалился потолок. Единственное чему рада женщина, что в этот момент её ребенка не было дома. Электрика женщина вызывала за свой счет. Жильцы говорят, что свободной посуды дома не осталось, все пустили на сбор дождевой воды с потолка. С натяжных потолков воду выкачивают шлангами.

Жители дома по улице Скоробогатова 67 рассказали, что подали заявку на участие в программе модернизации крыши от ЖКХ еще три года назад. Заявку одобрили только в 2023 году, но ремонт отложили на следующий год. В сентябре 2024 года выделили деньги на ремонт крыши, но работы начали в октябре, в разгар сезона дождей. Крышу многоэтажки вскрыли, но до начала дождей не успели закончить, из-за чего три подъезда на пятом этаже сильно затопило.

Жительница многоэтажки Нагима Габдушева сообщила, что они давно ждали ремонта крыши. Когда работы назначили на октябрь, соседи пытались перенести сроки, но акимат отказал. Люди опасаются, что ремонт не будет завершен.

— Крышу вскрыли и теперь у нас потолок течет. У нас свежий ремонт, из-за воды полы вспухли. Сколько людей только пеерехали, сделали ремонт и сидим теперь в воде. В подъезде тоже свежий ремонт, две недели назад закончили. Успели перекрыть только первые три подъезда, у них сухо, а мы все в воде. Спать невозможно, с тазиками бегаем. Детей отправили к родственникам. Мы обзвонили всех, никто помочь не может или трубку не берут. КСК наш тоже трубку не берет. Дежурному звонишь, а там один сантехник сидит, что он может сделать один. Мы даже полицию вызывали от безысходности. Четвертый день под водой сидим. Все мокрое: и потолок, и стены, и пол. Кто будет нам ремонт восстанавливать? Почему нельзя было по одному подъезду вскрывать и ремонтировать, знают ведь что сезон дождей, — говорит Нагима Габдушева.

У Натальи Богатыревой из-за потопа ночью замкнула проводка, а затем обвалился потолок. Единственное чему рада женщина, что в этот момент её ребенка не было дома. Электрика женщина вызывала за свой счет.

Жильцы говорят, что свободной посуды дома не осталось, все пустили на сбор дождевой воды с потолка. С натяжных потолков воду выкачивают шлангами.

Директор ТОО "Орал Құрылыс Жөндеу Сервис" Нурлан Акатов сказал, что он знает о проблеме, но из-за отсутствия в городе не смог отреагировать раньше. Он уже успел встретится с подрядчиками и обсудить проблему.

— Снятия парапетных плит по проекту не предусмотрено, это была моя инициатива. Но на крыше разруха, когда мы сняли ковер из рубероида увидели, что железный защитный слой съеден водой. Поэтому я предложил заменить полностью крышу, чтобы через несколько лет не переделывать. Подрядчик не хотел, он хотел сделать по проекту и уйти. Скрывать не буду, в проекте есть и минусы и плюсы. Поэтому зачем замазывать, давайте по человечески сделаем и уйдем. Единственная ошибка, что подрядчик открыл всю крышу и нас немного подвели поставщики, которые изготавливают железобетон. Деньги на ремонт пришли в сентябре, мы хотели перенести работы, но нам сказали, что погода еще позволяет. Проблемы возникли и с выбором подрядчиков, одни пришли, посмотрели и отказались, никто не хотел браться за дом. Не переживайте, как закончат ремонт крыши, мы возместим весь ущерб. Сделаем обследование и возместим ущерб, если кто-то захочет может нанять эксперта и сделать заключение самостоятельно. У нас есть договорные обязательства перед жильцами, мы не сбежим никуда, — сказал Нурлан Акатов.

Директор ТОО добавил, что по проектно-сметной документации ремонт продлится еще два месяца. Сегодня к многоэтажке должен приехать кран.