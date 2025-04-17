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Культура Социум

Спецподразделение МЧС РК тоже примет участие в параде Победы

Впервые в истории 170 военных МЧС РК примут участие в военном параде.
Жулдызхан Хасангалиева
Спецподразделение МЧС РК тоже примет участие в параде Победы

7 мая в Астане пройдет Парад Победы, посвящённый 80-летию Великой Победы. Это будет масштабное мероприятие в котором примут участие около четырёх тысяч военнослужащих, в том числе более 200 женщин. Также будут задействованы около 200 единиц военной техники и авиации. Сам парад обойдется в 2,5 миллиарда тенге. Ветеранам планируют выплатить разовую помощь — 5 миллионов тенге.

Впервые в истории 170 военных примут участие в военном параде, сообщается в Telagram-канале Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области. Среди них — бойцы спецподразделения «Айбат», созданного по инициативе МЧС РК. 

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Военный лагерь, где живут участники парада, посетил вице-министр ЧС. Он похвалил солдат за высокий уровень подготовки и дисциплины. В параде покажут и технику МЧС — бронеавтомобили «АЛАН» и спецмашины подразделения «Айбат».

Ранее мы писали, что более 170 военнослужащих из бригады морской пехоты командования «Запад» примут участие в военном параде. Торжественным маршем пройдут офицеры, контрактники и 160 солдат срочной службы из Актауского гарнизона. Депутаты Мажилиса Парламента побывали в полевом лагере, где проходят активные тренировки военнослужащих и курсантов. Они осмотрели условия, в которых размещены участники, пообщались с солдатами и их командирами. Особое внимание парламентарии уделили вопросам безопасности, медицинской помощи и питания. 

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