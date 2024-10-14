Строили и «построили»: контроль за бюджетными инвестпроектами усилят в Казахстане

С 1 января 2025 года в Казахстане усилят контроль за бюджетными инвестпроектами в области строительства. Министерству финансов было поручено внести необходимые изменения, чтобы казначейское сопровождение затрагивало большее число договоров строительства по бюджетным инвестпроектам.

С 1 января 2025 года в Казахстане усилят контроль за бюджетными инвестпроектами в области строительства.

— Ранее состоялся госаудит эффективности использования бюджетных средств в Павлодарской области. В ходе него были выявлены факты принятия к оплате строительных работ без их фактического выполнения более чем на 731 млн тенге. При этом отдел строительства Павлодара производил оплату подрядной организации на основании актов, по которым ранее уже была оплата, - говорится в сообщении Высшей аудиторской палаты.

Министерству финансов было поручено внести необходимые изменения, чтобы казначейское сопровождение затрагивало большее число договоров строительства по бюджетным инвестпроектам.

— 25 сентября в соответствующие правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания внесены поправки, согласно которым казначейское сопровождение будет применяться в отношении договоров со сметной стоимостью от 1 млрд тенге, - сказано в сообщении.

Также отмечается, что ранее этот показатель составлял 2 млрд тенге.