Как сообщается на сайте антикоррупционного агентства ЗКО, волонтеры Антикор продолжают следить за строительством социальных объектов. Внимание волонтеров привлекло строительство сельского клуба в селе Щапово района Бәйтерек. На этот проект из бюджета было выделено более 560 миллионов тенге. Согласно плану, завершение строительства намечено на декабрь 2024 года. Однако текущая ситуация на строительной площадке указывает на высокие риски срыва завершения работ.

— Поддержка культуры, искусства и спорта являются одними из приоритетных направлений государственной политики. В связи с чем, курирующие органы обязаны постоянно контролировать строительный процесс и в случае возникновения проблемных вопросов своевременно принимать соответствующие меры. Мы намерены продолжить работу в этом направлении и в дальнейшем, — отмечают волонтеры.

По результатам мониторинга волонтерами направлены рекомендации по ускорению темпов строительства.

Фото пресс-службы антикоррупционной службы ЗКО



