По информации пресс-службы акимата Уральска, ко Дню Конституции в городе ввели в эксплуатацию несколько важных объектов, среди которых канализационно-насосная станция №3.

Проектная мощность станции - 1500 кубометров в час. Модернизация объекта позволит наладить работу канализационной системы в центральной части города, а это без малого 150 тысяч абонентов и несколько соцобъектов. Сумма проекта - 753 млн тенге.

Аким области Нариман Торегалиев принял участие в церемонии запуска объекта.

- Эта канализационно-насосная станция была построена в 1967 году, и к моменту модернизации было полностью изношено. На обновление объекта средства были выделены из республиканского бюджета. Аналогичная работа ведется и на канализационно-насосной станции №2 в Уральске. Он будет введен в эксплуатацию до конца года. Таким образом, ежегодно обновляя канализационно-насосные станции и мы нормализуем канализационную систему в городе. Это положительно скажется на безопасности работников "Батыс у арнасы". Мы также избавимся от неприятного запаха возле канализационно-насосных станций, - сказал глава региона.