Полицейские и пограничники Актюбинской области на автодороге Самара-Шымкент в районе поселка Карабутак остановили три машины с иностранцами. При проверке документов у 15 граждан Республики Афганистан были нарушения, а именно у семерых истек срок визы, а у пятерых на момент проверки отсутствовали паспорта.

Иностранцев доставили в управление миграционной службы для выяснения всех обстоятельств. Установлено, что 11 иностранцев являются студентами столичного ВУЗа, остальные прибыли по рабочей визе.

Департамент полиции просит граждан имеющих сведения об иностранцах пребывающих в стране незаконно сообщить по телефону 102.