Свидетельство о рождении смогут получить казахстанцы без посещения ЦОНа

В 2025 году министерство юстиции совместно с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности планирует запустить пилотный проект по доставке гражданам свидетельства о рождении посредством постаматов АО «Kaspi Bank», сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

В 2025 году министерство юстиции совместно с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности планирует запустить пилотный проект по доставке гражданам свидетельства о рождении посредством постаматов АО «Kaspi Bank», сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

- Это позволит получить свидетельство о рождении без посещения ЦОНа. В частности, планируется развитие применения электронного апостиля по электронным документам, выданным органами РАГС – таких как свидетельства и справки о рождении, смерти, заключении и расторжении брака. Нововведение позволит гражданам получать указанные документы и проставить на них апостиль в рамках одного заявления, - говорится в сообщении.

Планируется, что услуга станет доступной в четвертом квартале 2025 года.

Также в сфере оказания юридической помощи министерством юстиции в 2025 году планируется запуск пилотного проекта по совершению исполнительной надписи, который предусматривает вложение в информационную систему «Единая нотариальная информационная система» подтверждающих документов о бесспорности требований и признания долга, подаче возражения через личный кабинет должника, а также совершение нотариусом исполнительной надписи исключительно по месту регистрации должника (физического или юридического лица).

Данные инициативы направлены на повышение уровня цифровизации государственных услуг, сокращение бюрократических процедур и улучшение качества обслуживания граждан.