В пресс-службе госкорпорации "Правительства для граждан" по ЗКО сообщили, что выездные сотрудники могут оказать любые государственные услуги за исключением получения паспорта, удостоверения личности, водительских прав и регистрации транспортных средств.

Пилотный проект запущен во всех регионах Казахстана. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо на официальном сайте Госкорпорации выбрать «Выезд персонального менеджера на дом», после чего заполнить необходимые сведения. Также заявки принимаются по номеру 1414. Сотрудники ЦОН свяжутся с услугополучателем для уточнения деталей и определения времени выезда.

— Госкорпорация на постоянной основе ведет работу по усовершенствованию сервисов. Ранее нами уже была реализована возможность получения услуг по приоритетной очереди в ЦОНах, которые оказывают персональные менеджеры. Мы пошли дальше и теперь сотрудники центров обслуживания населения выезжают к услугополучателям. Это очень удобно для занятых граждан», — подчеркнул председатель госкорпорации Арман Кенжегалиев.

В госкорпорации напомнили, что они также внедрили проект по доставке готовых документов из ЦОНа. В настоящее время доступны доставки документов по 144 государственным услугам. Среди них - государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество, акты на земельные участки, документы с апостилем, а также выдача архивных справок.



