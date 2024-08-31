Согласно городского акимата, благодаря реконструкции пятой тепломагистрали тепло будет обеспечено для около 14 тысяч жителей и 11 социальных объектов в 63 многоквартирных домах. Ввод объекта в эксплуатацию планируется на этот год.

Подрядчиком выступает АО «Алматыинжстрой», а общая стоимость проекта составляет 1,3 миллиарда тенге. В настоящее время проводятся строительно-монтажные работы, из которых выполнено 98% от общего объема. Для снижения нагрузки на местный бюджет областные и городские власти проработали вопрос выделения средств из республиканского бюджета.