В новом учебном году в Казахстане начнут проводить уроки по личной безопасности

В министерстве просвещения РК сообщили, что они уже разработали 130 уроков «Личной безопасности». Целью таких уроков является развитие у детей осознанного и ответственного подхода к вопросам личной безопасности и защиты окружающих, а также повышение их готовности к действиям в условиях ЧС.

Председатель комитета по охране прав детей отметила, что уроки учитывают возрастные особенности и уровень развития детей, создавая благоприятные условия для позитивного настроения и хорошей мотивации.

— Эти уроки не только дадут детям необходимые знания и навыки для обеспечения их безопасности, но и помогут развить социальную ответственность и компетентность. Мы стремимся создать поддерживающую и мотивирующую атмосферу, учитывая возраст и уровень развития каждого ребенка, чтобы каждый урок стал для них полезным и интересным, — подчеркнула Насымжан Оспанова.

В ведомстве подчеркнули, что занятия будут проводиться еженедельно в течение 10 минут в рамках классного часа, с повторением темы три раза в год. В ходе занятий будут предложены практические советы, игры, интерактивные методы обучения, демонстрации, видеоролики и другие формы практического обучения, которые помогут сделать материал доступным и понятным для детей всех возрастов.