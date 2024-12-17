Тине Канделаки закрыли въезд в Казахстан

Тина Канделаки, российская телеведущая и заместитель гендиректора «Газпром-медиа», попала под санкции Евросоюза. Вместе с ней в санкционный список включили певицу Ларису Долину. Как сообщает «Коммерсантъ», они вошли в число 16 россиян, против которых ввели персональные санкции. Решение стало частью 15-го пакета ограничений, одобренного Европейским советом.
Санкции запрещают въезд в страны ЕС и передвижение по их территории. Также замораживаются счета в европейских банках и запрещены любые финансовые операции.
Тина Канделаки не раз оказывалась в центре скандалов из-за своих резких заявлений. Ранее она написала в своем Telegram-канале, что русский язык вытесняют в Казахстане. Поводом стало переименование нескольких железнодорожных станций, например, Уральск в Орал, а Узень в Жаңаөзен. Канделаки назвала это «сомнительным решением».
После этого МИД Казахстана пообещал запретить журналистке въезд в страну, а косметика её бренда Ansaligy исчезла с полок местных магазинов. Получается, Казахстан опередил Европу в вопросе персональных санкций против Канделаки.