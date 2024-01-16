Тина Канделаки в своём Telegram-канале опубликовала пост, который начинается со слов «В Казахстане медленно, но, верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне». Именно так российская телеведущая расценила решение Минтранспорта РК переименовать ряд вокзалов. Об этом сообщает orda.kz
В качестве примера она приводит смену названия станций «Уральск» на «Орал» и «Узень» на «Жаңаөзен».
– Как показывает опыт Прибалтики, это очень опасная тенденция. Здесь тоже всё начиналось с малого, а потом превратилось в настоящий снежный ком: закрывали русские школы, убирали советские памятники, запрещали русский язык и, наконец, выгнали пенсионеров на мороз. Понятно, что под предлогом поддержки своего места в истории можно пойти очень далеко, особенно удобно прикрываться историей для продвижения таких вот сомнительных решений, — пишет телеведущая и директор телеканала ТНТ в своем Telegram-канале.
На заявление россиянки отреагировала известная журналистка и блогер Динара Сатжан.
– Во-первых, мы независимое суверенное государство. Есть хорошая русская пословица: в чужой монастырь со своим уставом не лезут! И мы сами решим, какую ЖД-станцию как называть. Во-вторых, Казахстан в эпоху независимости постепенно возвращает родной язык, потерянный за годы советской власти. В-третьих, русский язык официально употребляется в нашей стране наравне с казахским, а казахский — государственный! И это закреплено в нашей Конституции (статья 7), — написала Динара в Instagram.
Также Сатжан подчеркнула, что в Казахстане люди общаются не только на казахском и русском языках, но и на английском.