В чужой монастырь со своим уставом не лезут: Сатжан ответила на высказывание Канделаки о вытеснении русского языка

Тина Канделаки в своём Telegram-канале опубликовала пост, который начинается со слов «В Казахстане медленно, но, верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне». Именно так российская телеведущая расценила решение Минтранспорта РК переименовать ряд вокзалов. Об этом сообщает orda.kz

В качестве примера она приводит смену названия станций «Уральск» на «Орал» и «Узень» на «Жаңаөзен».

– Как показывает опыт Прибалтики, это очень опасная тенденция. Здесь тоже всё начиналось с малого, а потом превратилось в настоящий снежный ком: закрывали русские школы, убирали советские памятники, запрещали русский язык и, наконец, выгнали пенсионеров на мороз. Понятно, что под предлогом поддержки своего места в истории можно пойти очень далеко, особенно удобно прикрываться историей для продвижения таких вот сомнительных решений, — пишет телеведущая и директор телеканала ТНТ в своем Telegram-канале.

На заявление россиянки отреагировала известная журналистка и блогер Динара Сатжан.