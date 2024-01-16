Поменять закон о трупном донорстве предложил председатель фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев, передаёт КТК.

Люди обращаются в этот фонд, чтобы получить помощь на операции по пересадке органов за границей. Но из-за высоких расходов не всегда есть достаточно денег, чтобы помочь всем. Если бы закон позволял изымать органы умерших граждан нашей страны без согласия их родных, это могло бы спасти тысячи жизней.

— Врачи говорят, что не нужны никакие деньги фонда, нужно менять закон с тем, чтобы в нашей стране снова заработало трупное донорство. Мы провели соответствующую конференцию. Совместно с минздравом мы в этой конференции участвовали – с тем, чтобы все-таки подвигнуть и правительство, и общественность к изменению закона о трансплантации, о трупном донорстве, — сообщил Болат Жамишев.

Почти четыре тысячи казахстанцев ждут трансплантации в их числе 90 детей.