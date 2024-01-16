Ежедневно мир спорта дарит болельщикам сотни ярких событий, исход и статистику которых можно прогнозировать через спортивные ставки. Это вывело сферу беттинга в топ по востребованности, ведь зарабатывать на своих аналитических навыках хотят многие. Однако если вам неинтересен спорт, вы боитесь делать ставки, но хотите быть причастным к заработку в популярной отрасли, становитесь рекламным партнером букмекерской компании. Востребованная партнерка ставки на спорт от 1xbetaffiliates.net/ru/ предлагает отличные условия.

Схема работы партнерки прозрачна: вебмастер становится подрядчиком букмекерской компании после подачи заявки. После этого ему нужно популяризировать бренд в интернете, привлекая новых пользователей к ставкам на сайте БК. Каждый новый игрок принесет агентское вознаграждение. На старте сотрудничества партнеры получают 15% от дохода конторы, однако высокая эффективность является причиной пересмотра комиссии вплоть до 40%.

В отличие от многих других способов заработка в интернете, партнерка дает всем задействованным сторонам только выгоду:

Партнер занимается легальной рекламой, не вкладывая собственные средства.

Букмекер получает стабильную базу рефералов и приток заинтересованных клиентов.

Беттеры после регистрации по ссылке агента могут активировать выгодные поощрения за промокод.

Игроки, которые зарегистрировались на сайте БК по ссылке агента, пожизненно закрепляются за ним. Так он приносит доход за все время, пока делает ставки. Например, с каждого игрока, который за месяц проставит 700 долларов, вы получите от 105 до 280 долларов, в зависимости от текущего уровня комиссии.

Регистрация в программе букмекера

Чтобы присоединиться к партнерке для ставок на спорт от 1xBet, достаточно перейти на сайт программы и подать заявку. Оформить анкету может любой совершеннолетний вебмастер. Вас попросят предоставить контактную и некоторую личную информацию. После этого начнется стадия рассмотрения, которая занимает до 48 часов, однако в большинстве случаев ответ приходит раньше.

Если проверка не выявила нарушений, партнер может сразу приступить к работе. В личном кабинете с первого дня будут доступны креативы для качественной рекламы. К тому же вы сможете общаться с техническим саппортом и персональным менеджером, а для отслеживания эффективности работы предусмотрена детализированная статистика.