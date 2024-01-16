По информации департамента полиции ЗКО, проверки связаны с участившимися инцидентами и нарушениями в общественном транспорте.

— Проводятся совещания с руководителями транспортных предприятий, рассматриваются вопросы по усилению безопасности водителей и пассажиров от противоправных действий третьих лиц. Решается вопрос оборудования салона автобусов тревожными кнопками с выводом на канал «102» и диспетчерскую службу транспортной организации. Провести ревизию и дооборудовать автобусы камерами наблюдения с функцией видео- и аудиофиксацией с дальнейшей возможностью просмотра. Планируется на регулярной основе проводить инструктажи среди водителей общественного транспорта о мерах личной безопасности и безопасности пассажиров, — сообщили в департаменте полиции ЗКО.

За четыре дня оперативно-профилактической мероприятия в автобусе выявлено 43 административных нарушения. Пять человек оштрафованы за нахождение в нетрезвом состоянии в общественном месте. За курение в автобусе также оштрафованы пять человек, в том числе водители общественного транспорта. 11 человек получили штраф за загрязнение мест общего пользования. За приставание в автобусе наказаны 22 попрошайки.