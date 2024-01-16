Ночью четвертого января в двухэтажном кафе Rizyk на улице Сырыма Датова от хлопка газовоздушной смеси прогремел взрыв, здание обрушилось и начался пожар. Погибли три человека, ещё шесть пострадали.
По соседству с кафе находится пятиэтажный жилой дом, взрывной волной в четырёх квартирах и двух коммерческих объектах выбило окна. Возместить ущерб вызвался застройщик, который по информации акимата города, уже завершил работы по замене окон и дверных проемов.
Также в городском акимате сообщили, что в доме был проведен визуальный осмотр, который не показал наличие дефектов или изменений влияющих на несущие конструкции.
