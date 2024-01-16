О вопиющем случае стало известно на прошлой неделе. В детском саду «Балдырган» поселка Бейбарыс Махамбетского района дети разбудили спящего сверстника и жестоко избили его. Подробности инцидента сообщает.
В тот день забирать Алиби пришла бабушка. Воспитатели рассказали ей о случившемся, тогда родители малыша потребовали показать им кадры с камер видеонаблюдения. После просмотра они ужаснулись. По словам мамы пострадавшего мальчика Молдир Отарбаевой, её сын страдает задержкой психо-речевого развития. Ранее он получал длительное лечение.
– Сын получил 25 сеансов различных микротоковых процедур. После этого его толпой избивают в садике. О каком улучшении состояния может идти речь?! Что с ним теперь будет? Кто будет отвечать за это? На кадрах видно, как сын спокойно спит, к нему подходят дети, поднимают его с кровати и начинают таскать по помещению. Далее они начали избивать его, прыгать на нём. Почему после случившегося его не осмотрела медсестра? Может быть её не было на работе? - возмущается женщина.
Сейчас на лице Алиби до сих пор видны следы побоев. По словам матери, ночной сон мальчика стал беспокойным, ему часто снятся кошмары и он просыпается с криками.
Оказалось, что издевательства длились около получаса. Только после этого в комнату вошла нянечка другой группы. Воспитательница Марита Есенгазиева признается, что отсутствовала около часа. Увидев покраснения на лице мальчика, она лишь помазала мазью.
– Мне предстоит участвовать в конкурсе, поэтому я пошла к воспитателям старшей группы, чтобы попросить кое-какие бумаги и посоветоваться, но засиделась. Я признаю свою вину, - говорит она.
Оказалось, что заведующая детским садом Лаззат Отарбаева и вовсе оказалась не в курсе произошедшего, хотя мониторы камер видеонаблюдения установлены прямо в её кабинете.
– О том, что воспитателю нужно отлучиться меня никто не предупреждал. Вечером мне позвонили родители мальчика и сообщили об инциденте, - говорит заведующая.
В данный момент расследованием дела занимается полиция. Ребенку назначены экспертизы, ведется допрос свидетелей.