О вопиющем случае стало известно на прошлой неделе. В детском саду «Балдырган» поселка Бейбарыс Махамбетского района дети разбудили спящего сверстника и жестоко избили его. Подробности инцидента сообщает .

В тот день забирать Алиби пришла бабушка. Воспитатели рассказали ей о случившемся, тогда родители малыша потребовали показать им кадры с камер видеонаблюдения. После просмотра они ужаснулись. По словам мамы пострадавшего мальчика Молдир Отарбаевой, её сын страдает задержкой психо-речевого развития. Ранее он получал длительное лечение.

– Сын получил 25 сеансов различных микротоковых процедур. После этого его толпой избивают в садике. О каком улучшении состояния может идти речь?! Что с ним теперь будет? Кто будет отвечать за это? На кадрах видно, как сын спокойно спит, к нему подходят дети, поднимают его с кровати и начинают таскать по помещению. Далее они начали избивать его, прыгать на нём. Почему после случившегося его не осмотрела медсестра? Может быть её не было на работе? - возмущается женщина.

Сейчас на лице Алиби до сих пор видны следы побоев. По словам матери, ночной сон мальчика стал беспокойным, ему часто снятся кошмары и он просыпается с криками.

Оказалось, что издевательства длились около получаса. Только после этого в комнату вошла нянечка другой группы. Воспитательница Марита Есенгазиева признается, что отсутствовала около часа. Увидев покраснения на лице мальчика, она лишь помазала мазью.