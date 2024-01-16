Департамент полиции города Астана завершил досудебное расследование в отношении бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Его обвиняют сразу по двум статьям Уголовного кодекса - ч. 2 ст. 110 «Истязание» и ч. 2 ст. 99 «Убийство, совершенное с особой жестокостью», сообщает vlast.kz.

В отношении директора «Гастро-центра», который является братом Бишимбаева, завершено расследование по статье 432 «Укрывательство» и статье 434 «Недонесение о преступлении» Уголовного кодекса. Ранее сообщалось , что в отношении него расследуется также уголовное дело по статье 119 УК «Оставление в опасности».

По данным МВД, сейчас участники уголовного процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, после дело будет направлено в прокуратуру. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

В начале ноября стало известно об убийстве Салтанат Нукеновой, по этому делу были задержаны ее супруг – бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев, а также его брат, он же руководитель заведения, где все произошло.