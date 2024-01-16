Ежегодно в декабре в Уральске заливаются катки, где горожане могут покататься на коньках. Однако в этом году погодные условия не позволили вовремя залить площадки. Поэтому заливку перенесли на январь.

По данным городского акимата, в настоящее время в Уральске залили девять катков по следующим адресам:

улица И. Ларина, 10;

улица Матросова, 52, 54 ;

микрорайон Строитель, 29;

п. Деркул, ул. Даля, 7/3;

5-й мкр, между домами 4-7;

поселок Зачаганск, микрорайон Балауса, пересечение улиц Калменова/Жумыр Кылыш;

проспект Н.Назарбаева, 203;

район «Птицефабрика»

улица Курмангазы, дом 150.

Кроме того, на территории города действуют катки на стадионе «Юность» и на площади Первого Президента.