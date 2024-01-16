Ежегодно в декабре в Уральске заливаются катки, где горожане могут покататься на коньках. Однако в этом году погодные условия не позволили вовремя залить площадки. Поэтому заливку перенесли на январь.
По данным городского акимата, в настоящее время в Уральске залили девять катков по следующим адресам:
- улица И. Ларина, 10;
- улица Матросова, 52, 54 ;
- микрорайон Строитель, 29;
- п. Деркул, ул. Даля, 7/3;
- 5-й мкр, между домами 4-7;
- поселок Зачаганск, микрорайон Балауса, пересечение улиц Калменова/Жумыр Кылыш;
- проспект Н.Назарбаева, 203;
- район «Птицефабрика»
- улица Курмангазы, дом 150.
Кроме того, на территории города действуют катки на стадионе «Юность» и на площади Первого Президента.