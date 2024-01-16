По данным Polisia.kz, мужчина находился в розыске за мошенничество, совершенное в Туркестанской области. Его задержали полицейские ЗКО.

— В настоящее время задержанного водворили в изолятор временного содержания Приурального отдела полиции. С начала этого года сотрудники полиции ЗКО разыскали четырёх преступников, находящихся в розыске. В прошлом году разыскали 89 преступников. 34 человека совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, остальных задержали за преступления небольшой и средней тяжести. Двоих задержали за совершение убийств, — говорится в сообщении.

За пределами страны установили местонахождение девяти преступников, шестеро из которых на территории Российской Федерации, один во Франции, один в Польше и один в Азербайджане. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции их в Казахстан.