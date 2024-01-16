Полицейские привлекли к административной ответственности хозяев домашних животных за выпас скота в полосе отвода железной дороги, сообщили в Polisia.kz.

Практически каждые дежурные сутки в департаменте на транспорте регистрируют факты экстренных торможений поездов по причине нахождения скота на железнодорожном полотне.

— 13 января на станции Кульсары Атырауской области машинист пассажирского поезда сообщением Волгоград – Ташкент применил экстренное торможение. На железнодорожных путях находились верблюды. Он наехал на пятерых животных. В отношении хозяина верблюдов составили административный протокол, — пояснили polisia.kz.

Экстренные торможения и наезды на животных приводят к длительным простоям поездов, повреждениям локомотивов и непроизводительным потерям, напоминают полицейские.