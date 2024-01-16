Уют и гостеприимство в хостеле Hajime в Уральске

В гостевых комнатах вам предложат всё самое необходимое для полноценного отдыха и сна.

В номерах хостела Hajime предлагают не просто место для ночлега, а настоящий дом вдали от дома. Современный дизайн и удобства создают атмосферу комфорта и уюта. Независимо от того, путешествуете вы в одиночестве или с друзьями здесь есть идеальные номера для вашего пребывания.

Вашему вниманию представлены два вида заселения: общая комната и VIP-номер.

В общей комнате гостям предлагают:

- размещение в четырехместном номере;

- удобные спальные места, где можно уединиться, задернув занавес;

- индивидуальное прикроватное освещение;

- у каждого гостя своя розетка с зарядными точками USB;

- индивидуальный шкаф с замком;

- душ, санузел;

- бесплатный Wi-Fi;

- зона отдыха с телевизором.

Стоимость размещения в общей комнате составляет 4000 тенге в сутки. Постояльцы могут воспользоваться общей кухней, где имеется вся необходимая бытовая техника и посуда.

В VIP-номере так же созданы все условия для комфортного пребывания. В комнате имеется большая двухспальная кровать, свой санузел, душ, кухня, бытовая техника и посуда. Стоимость размещения составляет 15 тысяч тенге в сутки.

Объект охраняется специализированной охранной организацией. Территория хостела и помещения находятся под круглосуточным видеонаблюдением. Уборка номеров проводится ежедневно. Хостел работает круглосуточно.

Дополнительную информацию вы можете получить по номеру: 8 705 172 72 32. Хостел находится по адресу: улица В.Короленко, 45, район департамента полиции ЗКО.