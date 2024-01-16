В гостевых комнатах вам предложат всё самое необходимое для полноценного отдыха и сна.
В номерах хостела Hajime предлагают не просто место для ночлега, а настоящий дом вдали от дома. Современный дизайн и удобства создают атмосферу комфорта и уюта. Независимо от того, путешествуете вы в одиночестве или с друзьями здесь есть идеальные номера для вашего пребывания.
Вашему вниманию представлены два вида заселения: общая комната и VIP-номер.
В общей комнате гостям предлагают:
- размещение в четырехместном номере;
- удобные спальные места, где можно уединиться, задернув занавес;
- индивидуальное прикроватное освещение;
- у каждого гостя своя розетка с зарядными точками USB;
- индивидуальный шкаф с замком;
- душ, санузел;
- бесплатный Wi-Fi;
- зона отдыха с телевизором.
Стоимость размещения в общей комнате составляет 4000 тенге в сутки. Постояльцы могут воспользоваться общей кухней, где имеется вся необходимая бытовая техника и посуда.
В VIP-номере так же созданы все условия для комфортного пребывания. В комнате имеется большая двухспальная кровать, свой санузел, душ, кухня, бытовая техника и посуда. Стоимость размещения составляет 15 тысяч тенге в сутки.
Объект охраняется специализированной охранной организацией. Территория хостела и помещения находятся под круглосуточным видеонаблюдением. Уборка номеров проводится ежедневно. Хостел работает круглосуточно.
Дополнительную информацию вы можете получить по номеру: 8 705 172 72 32. Хостел находится по адресу: улица В.Короленко, 45, район департамента полиции ЗКО.