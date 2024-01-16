19 января православные христиане отмечают праздник Крещение Господне. Главная традиция праздника — освящение воды, которое происходит в храмах и на водоемах. Считается, что святая вода в этот праздник обладает чудодейственными свойствами и способна снимать порчу и исцелять от болезней.
По данным пресс-службы акима Уральска, в этот день в городе будет организовано 12 прорубей для крещенских купаний:
- Мкр. Коминтерн
- На реке Чаган, на территории Покровского женского монастыря (остановка «Пансионат», ул. Сады, 28)
- Городской парк культуры и отдыха
- Спортивная база «Динамо».
- Затон им. Чапаева
- На реке Урал, собор Архангела Михаила
- Поселок Круглоозерное (Грифка)
- Поселок Круглоозерное (Понтон)
- Желаевский с/о (ул. Вербовая, 4, карьер)
- Поселок Серебряково (Пляж)
- Поселок Деркул (ул. Набережная, магазин «Магнит»)
- Поселок Деркул (туристско-оздоровительный комплекс «Евразия»).
Для безопасности горожан на местах купаний будут дежурить спасатели, полицейские, а также бригады скорой помощи.
В акимате просят уральцев строго соблюдать меры безопасности во время купания и купаться только в специальных местах.