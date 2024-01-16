12 мест для купания на Крещение определили в Уральске

19 января православные христиане отмечают праздник Крещение Господне. Главная традиция праздника — освящение воды, которое происходит в храмах и на водоемах. Считается, что святая вода в этот праздник обладает чудодейственными свойствами и способна снимать порчу и исцелять от болезней.

По данным пресс-службы акима Уральска, в этот день в городе будет организовано 12 прорубей для крещенских купаний:

Мкр. Коминтерн

На реке Чаган, на территории Покровского женского монастыря (остановка «Пансионат», ул. Сады, 28)

Городской парк культуры и отдыха

Спортивная база «Динамо».

Затон им. Чапаева

На реке Урал, собор Архангела Михаила

Поселок Круглоозерное (Грифка)

Поселок Круглоозерное (Понтон)

Желаевский с/о (ул. Вербовая, 4, карьер)

Поселок Серебряково (Пляж)

Поселок Деркул (ул. Набережная, магазин «Магнит»)

Поселок Деркул (туристско-оздоровительный комплекс «Евразия»).

Для безопасности горожан на местах купаний будут дежурить спасатели, полицейские, а также бригады скорой помощи.

В акимате просят уральцев строго соблюдать меры безопасности во время купания и купаться только в специальных местах.