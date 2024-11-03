Цементный завод планируют строить в Актобе в 2025 году

проект уникален для Актюбинской области, так как станет единственным крупным заводом на западе страны. Сейчас в регионе есть только один цементный завод в Актау, который выпускает 800 тысяч тонн в год.

В Алге построят цементный завод, который будет производить два миллиона тонн продукции в год, сообщили в телеграмм-канале акима Актюбинской области. Аким области Асхат Шахаров встретился с инвесторами из Сингапура и Казахстана, чтобы обсудить детали проекта: финансирование, сроки строительства и экологические стандарты.

— Мы готовы поддержать реализацию проекта по строительству цементного завода. Предприятие станет значительным вкладом в развитие строительной отрасли региона, обеспечивая местный рынок качественным цементом и создавая новые рабочие места. К тому же, реализация этого проекта привлечет дополнительные инвестиции и будет способствовать экономическому росту нашего региона, — отметил на встрече с инвесторами Асхат Шахаров.

Аким области отметил, что этот проект уникален для Актюбинской области, так как станет единственным крупным заводом на западе страны. Сейчас в регионе есть только один цементный завод в Актау, который выпускает 800 тысяч тонн в год. Новый завод не только закроет растущий спрос на цемент, но и откроет новые возможности для местных строительных компаний.

Соучредитель ТОО «Aktobecem» Нуржан Шакиров сообщил, что инвесторы собираются вложить в строительство завода 70 миллиардов тенге собственных средств. Завод создаст более 500 рабочих мест, и при наборе сотрудников предпочтение будут отдавать жителям Алгинского района и всей Актюбинской области.

— Запуск цементного завода Aqtobecem позволит покрыть потребность в цементной продукции в Актюбинской области на 80%, а также снизить логистические издержки и сбалансировать сезонное колебание цены на продукцию. Кроме того, завод является безотходным производством, не имеющим сточных вод, что свидетельствует о его высоком уровне экологической ответственности, — сказал Нуржан Шакиров.

В ведомстве сообщили, что в августе этого года на территории бывшего химзавода в Алге прошла церемония закладки капсулы времени. Компания «Aktobecem» планирует начать строительные работы весной 2025 года, а запуск завода запланирован на 2026 год.