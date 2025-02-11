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Происшествия Социум

Участок трассы закроют в ЗКО с 12 февраля

Подрядная компания ТОО «Казкомсервис» ведёт строительно-монтажные работы и сейчас в рамках проекта приступает к основному этапу строительства транспортной развязки по типу «Клеверный лист».
Кристина Кобина
Участок трассы закроют в ЗКО с 12 февраля

Как сообщили в филиале АО «НК «КазАвтоЖол» по ЗКО, в области продолжается реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстёпное — Фёдоровка — граница РФ (0-36км).

— Подрядная компания ТОО «Казкомсервис» ведёт строительно-монтажные работы и сейчас в рамках проекта приступает к основному этапу строительства транспортной развязки по типу «Клеверный лист». По этой причине с 12 февраля 2025 года на период строительства временно закроют участки основной дороги KAZ10 Актобе — Уральск — граница РФ (пункт пропуска Сырым) на 262 километре, а именно перекрёсток в направлении трассы на Атырау, — пояснили в филиале АО «НК «КазАвтоЖол» по ЗКО.

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Это перекресток трассы Актобе-Уральск за селом Подстепное и дороги, ведущей к «новому мосту» в Зачаганске. Движение транспорта организуют по временной объездной дороге. Участок трассы ориентировочно будет закрыт до июня.

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