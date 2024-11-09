В Атырау суд обязал работодателя ответить за травму работника на производстве

Компания не согласилась с результатами расследования и сначала попыталось оспорить их в досудебном порядке, но акт остался без изменений. Тогда компания подала в суд иск к управлению госинспекции труда, требуя отменить акт расследования.

В телеграм-канале областного суда Атырауской области сообщается, что житель Атырау в 2022 году по договору устроился на работу оператором мойки в ТОО. Через три месяца он получил травму левой кисти во время дробления технической соли на оборудовании. Управление госинспекции труда зафиксировало несчастный случай и назначило комиссию для его расследования. Комиссия установила, что вина за происшествие распределена следующим образом: 30% — работника, 70% — работодателя.

Компания не согласилась с результатами расследования и сначала попыталось оспорить их в досудебном порядке, но акт остался без изменений. Тогда компания подала в суд иск к управлению госинспекции труда, требуя отменить акт расследования.

Суд первой инстанции и апелляция отказали фирме в удовлетворении иска, подтвердив законность акта расследования. Согласно статье 23 Трудового кодекса, работодатель обязан контролировать безопасность и охрану труда на предприятии.

Суд установил, что в действиях пострадавшего была грубая неосторожность. Но также были выявлены нарушения со стороны работодателя: отсутствовал контроль за безопасностью, не был установлен защитный кожух на дробилке, и в день происшествия на смене не хватало работников. Эти факты привели к решению суда отказать в удовлетворении иска компании.

Верховный суд поддержал решение местных судов и оставил кассационную жалобу компании без удовлетворения.