Осужденному за избиение жены экс-акиму района Атырауской области смягчили приговор

Действия экс-акима переквалифицировали на статью 107 части 1 УК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ему назначено наказание в виде штрафа в размере 700 МРП (2 млн 415 тысяч тенге).

В мае 2023 года жительница Атырау Акмарал Умбеткалиева заявила, что является бывшей супругой акима Макатского района Рината Ибрагимова. На видео, которое женщина выложила в соцсети, она рассказала, что экс-супруг на протяжении 11 лет совместной жизни систематически занимался рукоприкладством. Избиения и истязания, якобы, проходили на глазах их малолетних детей. Женщина заявила также, что целый год не видела своих детей. После этого Ибрагимов по собственному желанию покинул пост главы района.

19 июня 2024 года Рината Ибрагимова признали виновным в совершении преступления по статье 107 части 2 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на два года. Осуждённому запретили без ведома менять адрес проживания и место работы, покидать пределы области и место проживания с 22:00 до 6:00, а также посещать заведения, где распиваются алкогольные напитки, и игорные заведения. Акмарал Умбеткалиевой осуждённый должен был оплатить 2 миллиона тенге за моральный ущерб.

Экс-аким Макатского района Атырауской области Ринат Ибрагимов с приговором не согласился и решил его обжаловать. Судебная коллегия изучила материалы дела и пришла к выводу, что Умбеткалиева на момент преступления материально не зависела от супруга. Оказалось, что потерпевшая занималась предпринимательством и ей на счет поступали деньги.

Таким образом действия экс-акима переквалифицировали на статью 107 части 1 УК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ему назначено наказание в виде штрафа в размере 700 МРП (2 млн 415 тысяч тенге).

Отметим, статьи 107 части 1 и части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан касаются причинения телесных повреждений. Часть 1: Нанесение побоев или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие серьезных последствий. Предусматривает штраф или арест. Часть 2: Эти же действия, совершенные группой лиц, по предварительному сговору, с использованием оружия или иных предметов, используемых в качестве оружия. Это более тяжелое преступление, за которое назначается более строгое наказание.