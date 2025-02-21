В Атырауской области компанию подозревают в завышении цен на ремонт цистерн

Департамент по защите и развитию конкуренции в Атырауской области начал расследование в отношении промывочно-пропарочной станции ТОО «Batys Petroleum» после жалобы от компании. Анализ показал, что предприятие могло злоупотреблять монопольным положением, завышая цены на ремонт вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов.

Сейчас проверяют, нарушало ли компания антимонопольное законодательство. Если это подтвердится, компании грозит:

Штраф в размере 3-5% от годового оборота компании;

Конфискацию монопольного дохода;

Предписание о снижении цен до экономически обоснованного уровня.

Напомним, что 17 февраля нефтеперекачивающая станция Каспийского Трубопроводного Консорциума «Кропоткинская» подверглась атаке беспилотников. На объект сбросили 7 летательных аппаратов с взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. НПС «Кропоткинская» выведена из эксплуатации. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск осуществляется на сниженных режимах перекачки, минуя НПС.