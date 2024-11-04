В Каспий направили миллиарды кубометров воды через реку Жайык

16,7 млрд кубометров воды направили в Каспийское море с начала года через реку Жайык. Средний многолетний сток реки Жайык составляет 9,46 кубических километра. В министерстве водных ресурсов и ирригации сообщили, что в текущем году объем воды превысил среднюю многолетнюю норму. Сток реки формируется в зависимости от объема воды, направленной из Ириклинского водохранилища на территории России.

16,7 млрд кубометров воды направили в Каспийское море с начала года через реку Жайык.

Средний многолетний сток реки Жайык составляет 9,46 кубических километра.

В министерстве водных ресурсов и ирригации сообщили, что в текущем году объем воды превысил среднюю многолетнюю норму. Сток реки формируется в зависимости от объема воды, направленной из Ириклинского водохранилища на территории России.

— С начала года представители министерства провели 28 встреч с коллегами из России, Китая и стран Центральной Азии по вопросам трансграничных рек. Переговоры по регулированию объемов воды в паводковый период будут проводиться в усиленном режиме, – отметила официальный представитель ведомства Молдир Абдуалиева.

Ранее сообщалось, что уровень северо-восточной части Каспийского моря (Атырауская область) увеличился в 2024 году на 119 см. Этому поспособствовали обильное поступление паводковой воды по реке Жайык в апреле-мае, а также дополнительные каналы, проложенные министерством водных ресурсов и ирригации. Во время паводков в Каспийское море по реке Жайык поступило около 7,4 млрд кубометров воды. Для направки паводковой воды в море филиал «Казводхоза» по Атырауской области использовал дополнительные каналы.

— Паводковая вода не только собиралась в водохранилищах, 12,4 млрд кубометров воды было направлено в водоемы, лиманы и заливные луга. С начала паводков в озеро Балхаш было направлено 3,3 млрд кубометров воды. Кроме того, продолжается активное наполнение Северного Арала, куда с начала года прибыло более 1,1 млрд кубометров воды, – сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.

Напомним, по информации оперативного штаба Атырауской области, на гидропосту реки Урал в поселке Индербор за сутки подъем воды составил 38 сантиметров. На утро третьего мая — 788 сантиметров. На гидропосту реки Урал в Атырау подъем за сутки составил 12 сантиметров. Общий подъем с начала паводка составил 280 сантиметров.