По информации оперативного штаба Атырауской области, на гидропосту реки Урал в поселке Индербор за сутки подъем воды составил 38 сантиметров. На утро третьего мая уровень воды составляет 788 сантиметров.

Урал в поселке Махамбет поднялся на 17 сантиметров. Уровень воды находится на отметке 812 сантиметров, до критической отметки осталось 38 см.

На гидропосту реки Урал в городе Атырау подъем за сутки составил 12 сантиметров. Общий подъем с начала паводка составляет 280 сантиметров. Однако ожидается дальнейшее повышение уровня воды. Сброс с Ириклинского водохранилища на 3 мая составляет 141 кубометр в секунду.

Издание Atyrau.online пишет, что около 1 миллиарда кубометров паводковой воды направлено в Каспийское море, об этом им сообщил представитель министерства водных ресурсов РК на брифинге в СЦК.

— Филиалом Казводхоза Атырауской области используются 4 канала: Баксай, Нарын, Черная речка и Соколок. Суммарно эти каналы могут пропускать до 12 млн кубометров воды в сутки. На каждом из них специалисты «Казводхоза» провели очистительные, укрепительные и другие работы. К примеру, вдоль канала Соколок был вырыт дополнительный канал длиной 14,5 километров, через который вода также направляется в Каспий, — пояснил представитель министерства.

Также издание пишет, что продолжается перенаправление воды в озеро Балхаш. Из Капшагайского резервуара было переведено приблизительно 2,5 миллиарда кубометров воды. Вдобавок, из России поступило 30 миллионов кубометров воды, которые были направлены в Камыш-Самарские озера, находящиеся в Западно-Казахстанской области. Запущены работы по распределению воды между такими природными водоемами Западно-Казахстанской области, как Едилсор, Жалтырколь, Бирказан, Сорколь и Салтанат, страдающие от засухи последних лет. Параллельно активно идет процесс наполнения озерной системы Теликоль в Кызылординской области, водой из области Ұлытау.