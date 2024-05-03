В Актюбинской области полицейского осудили за передачу вещдоков на продажу

В Мартукском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела полиции района. Он обвинялся в превышении своих должностных полномочий.

Из материалов дела следует, что подсудимый в августе 2020 года, превысив представленные ему полномочия, незаконно передал предпринимателю вещественные доказательства по уголовному делу. Это были сигареты различного ассортимента, без акциза в количестве 611 960 пачек. При этом денежные средства от реализации табачных изделий на расчётный счет департамента полиции от ТОО не поступали. В результате государству причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 243 миллиона тенге.

Подсудимый вину не признал. По его словам, сигареты он передал для дальнейшей реализации, никаких корыстных целей не преследовал.

Приговором суда полицейский признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев. Кроме этого ему пожизненно запретили занимать должности на государственной службе и лишили специального звания майора полиции.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.