В Уральске полиция установила правонарушителя, который закрасил двойную сплошную линию разметки, сообщает Polisia.kz.

В Уральске приступили к работам по разметке дорог. По словам полицейских, нанесение дорожной разметки устанавливает определенные режимы и порядок движения машин и пешеходов. Дорожная разметка является средством визуального ориентирования водителей и применяется как самостоятельно, так и в сочетании с другими средствами.

Однако стражи порядка установили, что первого мая, на одной из улиц Уральска, житель города, для своего удобства, перекрасил белую полосу на проезжей части в черный цвет. На правонарушителя составили административный протокол.