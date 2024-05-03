В первом чтении мажилис одобрил поправки, направленные на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров (вещество участвующее в реакции-прим.автора).

Председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса Снежанна Имашева сообщила, что за производство наркотиков будут давать от 15 лет до пожизненного заключения.

— В стране стало очень много производиться синтетических наркотиков, чтобы их произвести используют соляную кислоту, серную кислоту и другие вещества, используемые в промышленных и хозяйственных целях. Когда их используют в преступных целях, за это нет ответственности. Трамадол, тропикамид и другие аптечные препараты иногда отпускают без рецепта. Так у нас появилась аптечная наркомания. Некоторые аптечные средства употребляют, чтоб усилить действие синтетического наркотика. За это есть ответственность, но только административная. Раз уж это набирает обороты, то нужно предусмотреть уголовное наказание, — сказала Снежанна Имашева.