Заместитель руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Берик Ситказиев на брифинге рассказал о ходе весенне-полевых работах в области. По его словам, в планах на этот год посевная площадь всех сельскохозяйственных культур составит 607 тысяч га. Зерновые культуры 287 тысяч с учетом посева озимых осенью прошлого года, масличные культуры - 116 тысяч га, картофель и овощебахчевые культуры – 9 760 га и кормовые культуры - 194 тысячи.

— Осенью прошлого года под урожай 2024 года было засеяно 97 тысяч гектаров озимых зерновых, в том числе 90 тысяч озимой пшеницы, 7 тысяч га ржи и 460 га тритикале. По данным районных акиматов, состояние сохранившихся посевов составляет 31 тысяча гектаров, как «хорошие», 61 тысяча - удовлетворительные и 5 тысяч га в плохом состоянии. На сегодня полностью проверен объем семян, поступивших в лаборатории для исследования на посевные качества. В целом потребность семян, необходимых для ярового сева в 2024 году по области, составляет 27,7 тысячи тонн. Вся техника готова для весенне-полевых работ, участие примут 3 725 единиц тракторов, 1 154 сеялок, 335 культиваторов и другой сельхозтехники. На эти работы выделено 8,5 тонн дизельного топлива. Оператором является ТОО «NEFTEK Operating», стоимость 1 литра ГСМ - 238 тенге, — сообщил заместитель руководителя управления сельского хозяйства ЗКО.

Берик Ситказиев отметил, что по данным районных акиматов, закрытие влаги проведено на площади 266 тысяч гектаров. Предпосевная обработка проведена на 18 тысячах гектар. Весенняя вспашка проведена на площади 2,7 тысячи гектаров.

В настоящее время засеяно 8,4 тысячи гектар зерновых культур, по 1,8 га гектаров масличных и кормовых культур, 70 гектаров картофеля и 55 - овощей. Посевы в области продолжаются.