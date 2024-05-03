Ученица седьмого класса забеременела в Туркестанской области. Мать девочки сообщила, что в изнасиловании дочери подозревает мужа, передает «Голос народа».
В департаменте полиции Туркестанской области сообщили, что по заявлению матери возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован. Назначены экспертизы.
– Выясняются все обстоятельства. Несовершеннолетняя помещена в кризисный центр и ей оказывается соответствующая помощь, - сообщил начальник следственного управления ДП Туркестанской области Жандос Кулмахан.
Ход расследования находится на контроле руководства ДП Туркестанской области, отметили в ведомстве.
В сети сообщается, что подозреваемому 50 лет. Насилие якобы произошло с июля по сентябрь 2023 года. Срок беременности составляет 27 недель.