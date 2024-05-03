Программы-вымогатели – как избежать угроз для бизнеса

Как говорит статистика, программы-вымогатели – это довольно серьезная проблема для современного бизнеса, которая наносит многомиллиардные убытки. При этом, когда вы решаете для себя, стоит ли платить вымогателям, чтобы получить свои данные, важно учитывать целый перечень факторов.

Мы рассмотрим несколько эффективных способов, которые помогут вам избежать риска заражения программами-вымогателями, а еще предоставим советы по поводу того, что же делать, если ваше устройство уже заражено.

Немного статистики

Начнем со статистики – только одна из двух жертв, которая заплатила злоумышленникам, получила свои данные обратно неповрежденными. А 4 человека из 5 были взломаны повторно через короткий промежуток времени. Согласно статистике, в Казахстане ежедневно около тысячи пользователей в тот или иной способ сталкиваются с программами-вымогателями.

Специалисты в области кибербезопасности напоминают, что никаких гарантий того, что вы получите свои данные обратно после оплаты выкупа попросту нет. Злоумышленники вполне могут забрать ваши деньги, а потом перепродать всю похищенную информацию на черном рынке. Нет гарантий и того, что после оплаты вы не подвергнетесь взлому повторно, и тогда платить придется еще один раз. Не стоит забывать и о том, что деньги, которые вы перечисляете злоумышленникам, могут направляться на финансирование терроризма, тогда уже вас и к уголовной ответственности привлечь могут.

Как защититься от программ-вымогателей

Есть несколько способов, которые помогут вам не допустить проникновения программы-вымогателя на ваше устройство. Ниже вы сможете изучить советы от специалистов, которые помогут вашему бизнесу сохранить конфиденциальную информацию под защитой и не платить в дальнейшем за нее злоумышленникам.

Не переходите на сомнительные сайты

Самый простой способ проникновения программы-вымогателя на ваше устройство – через электронной письмо, в котором вам предлагают перейти по сомнительной ссылке. Важно обучить своих сотрудников распознавать подозрительные вложения и ссылки. Так вы значительно снизите риск заражения.

Если же по ссылке все-таки нужно перейти, предварительно активируйте ВПН. Также позаботьтесь о том, чтобы на вашем устройстве был активен антивирусный софт. Так вы сможете избежать заражения, а сайт не сможет перехватить ваши конфиденциальные данные за счет использования ВПН.

Своевременно обновляйте программное обеспечения

Важно следить за тем, чтобы ваша операционная система на компьютере или смартфоне, а также программы, которые защищают устройство от вредоносного софта, были обновлены до последней версии. Новые программы-вымогатели появляются практически ежедневно, и, если защита на вашем устройстве устарела, они без проблем ее обойдут. Только актуальный софт сможет обнаруживать все известные угрозы и своевременно предупреждать вас о проблеме.

Не забывайте создавать резервные копии

Еще один эффективный способ противодействовать программам-вымогателям – иметь последние резервные копии ваших данных. Даже если заражение произошло, вы можете просто проигнорировать сообщение с требованием выкупа. Вам не нужно будет расшифровывать зашифрованные данные или делать что-либо еще, достаточно будет просто восстановить резервную копию.

Стоит помнить о том, что злоумышленники тоже не стоят на месте и о наличии резервных копий они прекрасно знают. Чтобы предотвратить повторное вымогательство, вам нужно использовать специальный софт, найти вредоносную программу и удалить ее со своего устройства.

Еще один небольшой совет – чтобы программа-вымогатель не повредила еще и вашу резервную копию данных, стоит хотя бы одну хранить вне сети. Самый простой вариант – использовать одно из облачных хранилищ. В итоге ваши данные будут защищены не только от вымогателей, но и от других киберугроз.

Как обнаруживать программы-вымогатели

Большинство программ активируются автоматически после того, как их загружают на устройство. После этого запускается скрипт, который и шифрует данные на устройстве жертвы. Некоторые же вымогатели еще некоторое время бездействуют, и пользователь даже не подозревает о том, что его устройство заражено. Один из ярких примеров – это вымогатель Locker. Он активировался автоматически 25 мая 2015 года, в итоге на сотнях и тысячах компьютеров файлы зашифровались в одно и то же время.

Если программа-вымогатель никак себя не проявляет, важно ее своевременно обнаружить и удалить, пока не произошла шифровка данных. Современные программы для защиты от вредоносного софта способны очень быстро идентифицировать и определять тысячи программ-вымогателей до того момента, пока они запустят скрипт по шифровке данных.

Одно из самых современных решений в области защиты от программ-вымогателей – это софт, который использует искусственный интеллект и машинное обучение. Он проводит постоянный мониторинг поведения основных систем устройства, и, если выявляются подозрительные изменения или запросы на доступ к файлам, администратор сети оповещается об угрозе. Это позволяет своевременно предотвратить атаку даже в том случае, если конкретный вымогатель еще не включен в антивирусные базы.

Заключение

Чтобы защитить ваш бизнес от программ-вымогателей, важно применять качественные и эффективные программы, которые будут проводить постоянный мониторинг работы вашего устройства. Обязательно установите на компьютер софт для защиты от вредоносного программного обеспечения, не забывая своевременно обновлять базы. Дополнительно создавайте резервные копии важных данных и храните их на облачных сервисах, а также не забывайте обучать свой персонал идентифицировать подозрительные электронные письма.

С таким подходом вы сможете предотвратить проникновение вредоносного софта на ваше устройство, а также не позволите злоумышленникам добиться желаемого и вымогать у вас деньги за доступ к важным файлам.