Казахстанцы будут получать официальные документы с изменённым дизайном. На портале "Открытые НПА" опубликовали проект приказа МВД, который предполагает внесение изменений, касающихся образца удостоверения личности гражданина Республики Казахстан. Поправки включают добавление графы «пол» на лицевую часть удостоверения.

Также на обратной стороне будет расположен ИИН, закодированный в виде штрих-кода и информация о гражданстве.

– В текущей версии удостоверения личности гражданина РК информация о поле гражданина содержится в чипе документа и в кодированном виде в его машиночитаемой зоне. В связи с чем предлагается информацию о поле отображать в визуальной зоне, - говорится в проекте.

Проект пока находится на стадии обсуждения. Рассмотрение закончится 21 мая 2024 года.