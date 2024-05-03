

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов предложил освободить пенсионные выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда от подоходного налога. Об этом стало известно из его ответа на запрос сената.

— Учитывая социальную значимость вопроса, а также международную практику по вычетам и послаблениям, предлагается освобождение от уплаты индивидуального подоходного налога пенсионных выплат из ЕНПФ, за исключением выезжающих за пределы Республики Казахстан и полученных в порядке наследования, — говорится в ответе Бектенова.

В случае освобождения пенсионных выплат от подоходного налога, государство потеряет около 4,1 млрд тенге.