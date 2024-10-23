В Казахстане на одного столетнего дедушку приходится сразу четыре столетних бабушки

Сейчас в Казахстане на одного столетнего мужчину приходится четыре женщины такого же возраста. Это связано с тем, что мужчин намного меньше — их всего 135, а женщин 567. Также больше шансов встретить человека, которому 100 лет или больше, в городе, чем в сельской местности.

На 1 января 2024 года в Казахстане насчитывалось 702 человека в возрасте 100 лет и старше. За год их количество увеличилось на 40%, сообщает новое исследование Бюро национальной статистики РК. Однако раньше число долгожителей уменьшалось. Например, в начале 2022 года их количество резко сократилось с 2 720 до 315 человек. Но есть и хорошие новости: последние два года количество столетних людей снова растет.

Сейчас в Казахстане на одного столетнего мужчину приходится четыре женщины такого же возраста. Это связано с тем, что мужчин намного меньше — их всего 135, а женщин 567. Также больше шансов встретить человека, которому 100 лет или больше, в городе, чем в сельской местности.



Можно подумать, что больше всего столетних людей живет на севере и востоке страны, где население обычно старше. Это отчасти верно: Костанайская область занимает третье место по количеству долгожителей (56 человек). Но самые высокие показатели — в самых густонаселенных регионах: Алматы (162 человека) и Туркестанской области (75 человек). В ЗКО долгожителей всего - 21 человек, В Мангистауской области - 9. В Атырауской области восемь человек, в Актюбинской - 12.



В ведомстве отметили, что по мировым меркам казахстанцы считаются молодой нацией: на 1 января 2024 года средний возраст жителей составлял 32,3 года. Но этот показатель постепенно увеличивается — за последние пять лет он вырос на 0,5 года. Кроме того, растет и число людей старше трудоспособного возраста: если в 2019 году их было 7,5% (1,38 млн человек), то в 2024 году — уже 8,8% (1,77 млн человек).