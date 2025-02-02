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Социум Экономика

В Казахстане начнут выпускать телевизоры Samsung

Первые телевизоры Samsung поступят в продажу во втором квартале 2025 года.
Жулдызхан Хасангалиева
В Казахстане начнут выпускать телевизоры Samsung

Первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр встретился с президентом Samsung Electronics Central Eurasia Юджин Джонгом. Скляр подчеркнул важность интеграции местных производителей в глобальные цепочки поставок, увеличения локального производства, роста объёмов выпуска и расширения ассортимента продукции. 

Стороны обсудили сотрудничество и подписали соглашение между Samsung Electronics Central Eurasia и заводом Silk Road Electronics. В результате первые казахстанские телевизоры Samsung поступят в продажу во втором квартале 2025 года.

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Также затронули вопросы производства бытовой техники и развития кооперационных связей.

Фото с сайта Премьер-министра РК

Фото с сайта Премьер-министра РК

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