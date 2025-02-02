В Казахстане начнут выпускать телевизоры Samsung

Первые телевизоры Samsung поступят в продажу во втором квартале 2025 года.

Первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр встретился с президентом Samsung Electronics Central Eurasia Юджин Джонгом. Скляр подчеркнул важность интеграции местных производителей в глобальные цепочки поставок, увеличения локального производства, роста объёмов выпуска и расширения ассортимента продукции.

Стороны обсудили сотрудничество и подписали соглашение между Samsung Electronics Central Eurasia и заводом Silk Road Electronics. В результате первые казахстанские телевизоры Samsung поступят в продажу во втором квартале 2025 года.

Также затронули вопросы производства бытовой техники и развития кооперационных связей.

Фото с сайта Премьер-министра РК

Фото с сайта Премьер-министра РК

