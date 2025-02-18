В Казахстане ввели запрет на вывоз рыбы

Департамент госдоходов ЗКО сообщает, что с 14 февраля 2025 года вводится запрет на вывоз некоторых видов непереработанной рыбы из Казахстана, в том числе в страны ЕАЭС. Ограничение будет действовать шесть месяцев — до 14 августа 2025 года.

Запрещается вывозить:

Свежего или охлажденного судака

Свежего или охлажденного сома (кроме африканского сома)

Мороженого сома (кроме африканского сома)

Мороженого судака

В ведомстве отметили, что запрет не распространяется на разделанную мороженую продукция из судака (потрошенная с головой и без головы, тушка, спинка, кусок, пласт, теша) и сома (потрошенная с головой и без головы, тушка, спинка, кусок, пласт, теша). Эта продукция классифицируется как переработанная, и на нее ограничительные меры не распространяются.