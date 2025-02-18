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Социум Экономика

В Казахстане ввели запрет на вывоз рыбы

Вывозить судака и сома нельзя будет 6 месяцев.
Жулдызхан Хасангалиева
В Казахстане ввели запрет на вывоз рыбы

Департамент госдоходов ЗКО сообщает, что с 14 февраля 2025 года вводится запрет на вывоз некоторых видов непереработанной рыбы из Казахстана, в том числе в страны ЕАЭС. Ограничение будет действовать шесть месяцев — до 14 августа 2025 года.

Запрещается вывозить:

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  • Свежего или охлажденного судака
  • Свежего или охлажденного сома (кроме африканского сома)
  • Мороженого сома (кроме африканского сома)
  • Мороженого судака

В ведомстве отметили, что запрет не распространяется на разделанную мороженую продукция из судака (потрошенная с головой и без головы, тушка, спинка, кусок, пласт, теша) и сома (потрошенная с головой и без головы, тушка, спинка, кусок, пласт, теша). Эта продукция классифицируется как переработанная, и на нее ограничительные меры не распространяются. 

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