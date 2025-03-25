В Мангистауской области построят завод стоимость $1,35 млрд

Завод будет производить до 700 тысяч тонн карбамида и 42 тысячи тонн аммиака в год.

Строительство завода по производству аммиака и карбамида запускают в рамках заключенного Соглашения об инвестициях. Об этом сообщили в правительстве Казахстана. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Олжасом Бектеновым.

— Премьер-министр поручил профильным министерствам в течение двух недель подготовить к подписанию Соглашение об инвестициях для строительства завода по выпуску удобрений. Проект планируется реализовать на базе совместного предприятия QazaqGaz и ESTA — компанией «Qazesta Fertilizers Ltd.». Месторасположение завода выбрано в Мангистауской области, что обеспечит оптимальные условия для экспорта продукции через Каспийское море. Компания ESTA Construction входит в топ 100 лучших строительных компаний мира. Стоимость проекта – $1,35 млрд. Строительство планируется завершить за три с половиной года. Будут созданы 400 постоянных рабочих мест и три тысячи мест на стадии строительства. Производственная мощность завода составит до 700 тысяч тонн карбамида и 42 тысячи тонн аммиака в год, — сообщили в правительстве.

Проект призван развивать газохимическую отрасль, сократить зависимость от импорта и выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Сейчас в Казахстане производят три вида удобрений: аммиачную селитру, аммофос и сульфат аммония. Однако при потребности в 3,2 миллиона тонн отечественные мощности покрывают лишь половину спроса. Создание собственного производства карбамида поможет уменьшить импорт, повысить продовольственную безопасность страны и позитивно повлияет на развитие сельского хозяйства.