В одном из микрорайонов Уральска временно отключили воду

В поселке Зачаганск по улице Тәттімбет, 20 проводятся аварийно-ремонтные работы на водопроводе диаметром 160 мм. В связи с этим 23 июня с 14:00 и до окончания работ будет временно отключено водоснабжение в микрорайоне "Сарытау", передает служба 109.

Напомним, что в центре Уральска на полтора месяца отключили горячую воду из-за модернизации тепловых сетей. А вечером 22 июня воду отключали из-за сильного ливня. Также без горячего водоснабжения до сентября остается еще одна часть города. Кроме того, более 1,5 тысячи абонентов остались без электричества в центре Уральска.