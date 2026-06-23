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Социум

В одном из микрорайонов Уральска временно отключили воду

Воду в микрорайоне Сарытау отключили на неопределенный срок.
Жулдызхан Хасангалиева
В одном из микрорайонов Уральска временно отключили воду
Фото из архива "МГ"

В поселке Зачаганск по улице Тәттімбет, 20 проводятся аварийно-ремонтные работы на водопроводе диаметром 160 мм. В связи с этим 23 июня с 14:00 и до окончания работ будет временно отключено водоснабжение в микрорайоне "Сарытау", передает служба 109.

Напомним, что в центре Уральска на полтора месяца отключили горячую воду из-за модернизации тепловых сетей. А вечером 22 июня воду отключали из-за сильного ливня. Также без горячего водоснабжения до сентября остается еще одна часть города. Кроме того, более 1,5 тысячи абонентов остались без электричества в центре Уральска. 

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